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فيديو.. متصل يحرج إعلامى إخوانى: مصر مستقرة بعد 30 يونيو.. والآخر يرد بشتائم

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:53 م
فيديو.. متصل يحرج إعلامى إخوانى: مصر مستقرة بعد 30 يونيو.. والآخر يرد بشتائم الإعلامى الإخوانى الهارب بهجت صابر
كتب كامل كامل – أحمد عرفة

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فى واقعة كاشفة لأكاذيب إعلام الإخوان وفضائياتها ولجانها الإلكترونية، حدثت مع متصل بـ"بهجت صابر" الإعلامى الإخوانى وأهم عناصرها فى اللجان الإلكترونية والمقيم فى أمريكا، ويقدم برنامجا يوميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وفى الحلقة الأخيرة للإعلامى الإخوانى بهجت صابر الذى خصصها لانتقاد ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم جماعة الإخوان من الحكم، شارك أحد المواطنين باتصال هاتفى، وحاول الإعلامى الإخوانى أن يستنطق هذا المتصل بحديث ضد ثورة 30 يونيو، إلا أن المتصل أحرج "صابر" وأكد خلال مكالمته بالبث المباشر أن مصر مستقرة وأنه رغم عمله كفاعل أو عامل بسيط إلا أن رزقه اليومي يكفيه، الأمر الذى رد عليه بهجت صابر بسيل من الشتائم والسباب.

وفى نهاية المكالمة وجه المتصل نصيحة لبهجت صابر، مطالبا إياه بعدم التطاول على أحد لأن هذا الأمر يخالف الأخلاق الحميدة.


الاخوان

بهجت صابر

منابر الاخوان

ازمه الاخوان

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