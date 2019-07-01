فيديو.. إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مشاجرة مع مسئولين كوريين

كتبت ريم عبد الحميد

فى أول مهمة لها بعد توليها المنصب، تعرضت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام للإصابة بعدما دخلت فى مشاجرة مع مسئولى كوريا الشمالية أمس الأحد، خلال مشهد فوضوى خارج قاعة الاجتماع التى تحدث فيها سرا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، بحسب ما قالت شبكة "سى إن إن".

وقال مصدر كان متواجدا إن جريشام دخلت فى شجار شامل مع المسئولين الكوريين الشماليين فى الوقت الذى كان فيه الصحفيون الأمريكيون والكوريون متواجدين لمشاهدة القمة، وأوضح المصدر أن جريشام أصيبت بكدمات فى المشاجرة..

وقام حراس رئيس كوريا الشمالية بدفع الصحفيين الأمريكيين، لمنعهم من الدخول إلى غرفة ترامب وكيم، وانتهت الواقعة بتدخل عناصر الخدمة السرية، وفقا لما ذكرت صحيفة USA Today.

وشوهدت جريشام بعد الواقع توجه الصحفيين خارج المبنى الذى التقى فه ترامب وكين، وبدت بعدها فى حالة سيئة غير مهندمة مع مرافقتها الرئيس إلى المنطقة منزوعة السلاح.

كان ترامب قد عين جريشام متحدثة جديدة للبيت الأبيض بدلا من سارة هوكابى ساندرز، وستحتفظ جريشام بوظيفتها أيضا كمديرة للاتصالات للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.