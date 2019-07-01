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فتاة تغيب عن منزلها 15 يومها بالدقهلية.. والدها يناشد البحث عنها

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص
فتاة تغيب عن منزلها 15 يومها بالدقهلية.. والدها يناشد البحث عنها منار
الدقهلية شريف الديب

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تعيش أسرة طالبة بالصف الأول الإعدادى بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حالة من الخوف بعد اختفاء نجلتهم عن المنزل منذ أسبوعين دون معرفة سبب الاختفاء.

ويقول صديق محمود موسي الزهيري والد الطالبة منار انها تبلغ من العمر 13 سنة، وفى يوم الحادث طلبت منها والدتها شراء بعد الطلبات من السوق، وهي ليست المرة الأولي للفتاة للذهاب إلى السوق، ولكن هذة المرة ذهبت وتأخرت كثير ولم تعد نهائيا، وابلغتني زوجتي بتاخرها، فنزلنا إلى السوق للبحث عنها دون جدوى، وكانت تحمل هاتف محمول حاولنا الاتصال بها مرار وتكرارا ولكن أصبح الهاتف مغلق، فحررنا محضر رقم 4870 لسنة 2019  إداري مركز دكرنس.

وتابع والد الفتاة انه تلقي اتصال من أحد الأشخاص يخبره بأنه يعرف مكان نجلته وتواصل معه، حتى تم عقد لقاء بيننا بأحد المناطق بمركز المنصورة، و بدأ التلاعب و المراوغة وإظهار عدم معرفة المكان و قمت بتحرير محضر ضده برقم 5977لسنة 2019  إدارى مركز المنصورة، والذى تم عرضه على النيابة العامة والتى امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وناشد الاب المسئولين بسرعة التحرك و التوصل الى نجلته والتى أشار إلى أن كل ساعة تمر وهي ليست بجواره تصيبه بالالم الشديد.

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