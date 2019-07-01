ضبط 714 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة على الأسواق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق خلال 24 ساعة عن ضبط (714) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).