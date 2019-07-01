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ضبط 4180 هاربا من أحكام وتحصيل 103700 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:16 م
ضبط 4180 هاربا من أحكام وتحصيل 103700 غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4180 متهما، منهم 5 متهمين هاربين من جنايات، و 1221 حكما جزئيا، و146 حكم مستأنف، 2766 حكم غرامات، 42 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 103 ألفا 700 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 
 
 
 
 

 


اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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