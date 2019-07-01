صور.. محافظ بنى سويف يتقدم مشيعى جنازة حسن مبروك شهيد سيناء

بنى سويف أيمن لطفى

تقدم المستشار هانى عبد الجابر محافـظ بنى سويف، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، جموع مشيعى جنازة الشهيد مجند قوات مسلحة "حسن أحمد مبروك حسن" ابن قرية ملاحية حسن سليم مركز ببا، والذى استشهد بالعريش شمال سيناء.

وأدى المحافظ ومدير الأمن صلاة الجنازة اليوم الاثنين على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور المقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكرى للمحافظة، اللواء محمد كمال رئيس المدينة، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد بمبدان الشهداء.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيًا الله أن يتغمد الشهيد برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، وموجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع فى أمن واستقرار،مؤكدًا على وقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا الغالى مصر.

يذكر أن والد الشهيد موظف بمجلس قروى طنسا بنى مالو مركز ببا، ولديه 4 أبناء، وهم: حسن ( الشهيد )، و(حسام) طالب بكلية الخدمة الاجتماعية، و(هشام) طالب بكلية التربية الرياضية، و( نهى) تلميذة بالصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.



















