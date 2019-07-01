صور ..طلاب كفرالشيخ والقليوبية وأسيوط: انتهينا من كابوس الثانوية العامة

المحافظات - محمد سليمان – ضحا صالح - هيثم البدرى - إبراهيم سالم – محمود مقبول

أدى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى امتحان الدور الأول فى مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وعبر الطلاب عن سهولة الامتحان، مؤكدين: "كان ختامه مسك".

ورصدت غرفة عمليات متابعة امتحان الثانوية العامة بسوهاج غياب 952 طالبا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الأجنبية وبلغت جملة المقيد لأداء الامتحان 19 ألفا و419 وبلغت جملة الحضور 18 ألفا 467 طالبا وطالبة.

وفى أسيوط قال حسام مطاوع طالب بإدارة الغنايم التعليمية أن الامتحان كان سهلا، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط وأن امتحان الفرنساوى عادة ما يأتى سهلا كل عام ولم تحدث أية شكاوى داخل اللجنة حتى من زملائه.

وأضافت هند الحسينى عطا، طالبة بإدارة أبوتيج التعليمية أن الامتحان تسبب فى فرح الطلاب مع نهاية الامتحانات متمنيه أن يختتم طلاب الثانوية باقى الامتحانات وهم فرحين، مضيفة أن الامتحانات مرت بسلام داخل لجنتها دون شكاوى.

وفى كفر الشيخ عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ عن فرحتهم لأسرهم من خلف أبواب المدارس بسهولة أسئلة اللغة الفرنسية، ولم يتبق للشعبة الادبية والشعبة العلمية علمى علوم إلا التربية الوطنيه التى يؤديها الطلاب اليوم.

وقالت الطالبة مريم محمد على، بمدرسة عزت الشافعى الثانوية للبنات، الحمد لله الامتحان سهل وجاء فى مستوى الطالب المتوسط، الحمد لله ختامها مسك، فكانت كل الامتحانات للشعبة الأدبية سهلة.

وأضافت سعاد عبدالرحمن محمد، بلجنة عزت الشافعى الثانوية للبنات، جاءت أسئلة اللغة الفرنسية سهلة كما توقعنا،انتهينا من كابوس الثانوية العامة، الذى أرهقنا وأرهق أسرنا، بسبب الدروس الخصوصية والضغوط.

وأكدت فدوى محمد دياب،بلجنة مدرسة عزت الشافعى الثانوية، الحمد لله اليوم كأنى اتولدت من جديد،لانى انتهت من عقدة الثانوية العامة التى أقلقتنى طوال عام كامل.

وأكد طلاب الثانوية العامة، بالقليوبية أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط صعبة.

وقال الطالب أحمد عبدالله، أن امتحان اللغة الاجنبية الثانية كان جيد جدا، ولم يتضمن أية نقاط صعبة، "ودى أحلى ختام لامتحانات الثانوية العامة اللى ورتنا المرار، وختامه مسك".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669،749 طالبا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الثانوية بأسيوط (1)



طلاب الثانوية بأسيوط (2)



طلاب الثانوية بأسيوط (3)



طلاب الثانوية بأسيوط (4)