صور.. سيدات جنوب سيناء يقبلن على مبادرة "دعم صحة المرأة"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات أعمال الفحص الطبى الشامل للمرأة على مستوى محافظة جنوب سيناء، وفقا لمبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى بالإضافة للكشف عن اﻷمراض الغير سارية "ضغط - سكر - سمنه - أمراض القلب - هشاشة العظام".

وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من السيدات على أعمال الفحص الطبى الشامل والكشف المبكر عن أورام الثدى بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

كما تم توقيع الكشف والفحص الطبى من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية "طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات" وصرف العلاج بالمجان، ومن المقرر أن تستمر أعمال تلك المبادرة حتى 30 أغسطس القادم .

على جانب آخر تفقد اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وبرفته الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية اليوم الاثنين، سير أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بكافة العيادات بمستشفى طور سيناء العام، مثنيا على أعمال ومجهودات أعضاء القافلة ومديرية الصحة لتقديم خدمات صحية وطبية على أكمل وجه ﻷهالى المحافظة.

تأتى أعمال تلك القافلة فى ضوء التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ممثلة فى الديوان العام للمحافظة ووزارة الصحة وجامعة المنصورة لإبراز الدور اﻹيجابى فى خدمة واستفادة المجتمع من الخبرات اﻷكاديمية.

وقد انطلقت أعمال تلك القافلة جسور الخير 4 بمستشفى طور سيناء العام صباح اليوم اﻹثنين، وتستمر حتى الثلاثاء 2 يوليو الجارى.

وشهد القافلة الطبية زحام على العيادات الخارجية، وأكد المواطنين أن القوافل الطبية توفر عليهم مشاقة السفر المحافظات الأخرى ثم تختتم أعمالها بمستشفى أبورديس المركزى خلال يومى اﻷربعاء والخميس 3 و 4 يوليو 2019.

تضم القافلة عدة تخصصات طبية فى - التخدير - و الجراحه العامه - وجراحه القلب - المخ واﻷعصاب - قلب - وجراحة اﻷوعية الدموية - و نساء وتوليد - و انف و اذن وحنجرة - مسالك بولية - باطنه عام وأمراض صدرية و اطفال وجلديه وتناسلية - و عظام - ورمد وأسنان - وأشعة - وتحاليل كما توفر القافلة بعض اﻷدوية والمستلزمات الطبية.

هذا وتوفر المديرية كافة الإمكانيات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة طبية.



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الاقبال على مبادرة دعم صحة المراه (1)



الاقبال على مبادرة دعم صحة المراه (2)



الاقبال على مبادرة دعم صحة المراه (3)