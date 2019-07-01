صور .. سفير كندا بالقاهرة: المساواة بين الجنسين تبدأ من المنزل

كتبت: إنجى مجدى

قال سفير كندا بالقاهرة، جيس داتون، إن المساواة بين الجنسين تبدأ من المنزل داعيا إلى مشاركة أكبر من الرجل فى المنزل،

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم كندا الذى شهد حضور العديد من الشخصيات السياسية والعامة فى مصر ، الذى أقيم بمنزل السفير، اليوم الاثنين، بمناسبة العيد الوطنى لكندا لـ 152 وهى ذكرى سن قانون أصدر عام 1867 يوم الأول من يوليو تم بموجبه توحيد كندا .

وتحدث داتون ، عن مساعدته لزوجته فى تربية ابنتهم مؤكدا على ضرورة دعم النساء والفتيات حول العالم وهو احد الأهداف الاساسية لكندا ، كما تناول فى حديثه دعم بلاده للنساء فى مصر من خلال مبادارات تمكين المراة والتعليم ودعم المشروعات والبرامج الخاصة بالنساء والتى اثبتوا فيها كم هن رائعات، قائلا أن من أهم أسباب عمله فى مصر هو دعم المرأة، ولفت الى الحدث الذى تم تنظيمه فى شهر مارس الذى يؤكد دعم المرأة.



حضر الاحتفالية عدد من السفراء منهم، سفير فنلندا، إستونيا، شيلى، سريلانكا، المكسيك، بلجيكا، ايرلندا، أوكرانيا، بلغاريا، ليتوانيا، السويد، أرمينيا، سفير الاتحاد الأوروبى، القائم بأعمال السفير الأمريكى، فرنسا، هولندا، سويسرا، انجلترا، اليونان، البرتغال، الهند، فيتنام، أسبانيا، سنغافورة، استراليا.







ما حضر، وزير التنمية المحلية الأسبق، أحمد درويش، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، معتز رسلان، رئيس المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، لوران دى بوك، ونائب سفير سويسرا، أدريان هوارى، وعضو مجلس النواب، الدكتورة ماريان عازر، رئيس الغرفة التجارية الكندية، فايز عز الدين، نائب رئيس البعثة الأمريكية، دروثى شيا، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر، حسين جادين.