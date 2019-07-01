سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:35 م
صور.. حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أهمية التعليم الموازى خاصة فى ظل ارتفاع الوعى التعليمى بالتزامن مع إلزامية التعليم الأساسى، وزيادة أعداد الطلبة المقبلين على تلقّى التعليم، مشيرا إلى أن فكرة التعليم الموازى تسير بنفس خط سير التعليم التقليدى وتعطى نفس نتائجه.

 

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل تخريج 30 طفلا تميزوا بالصف السادس الابتدائى بإدارات "أبو تيج - منفلوط - القوصية" بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وأشرف لطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولواحظ سيد البدوى مدير التعليم المجتمعى كميل عبده مدير منطقة أسيوط بإحدى الجمعيات للتربية والتنمية ومرثا بولس مدير البرنامج بأسيوط.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أن الوزارة تدعم المدارس الموازية حيث يتم إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، كما يتم دعم هذه المدارس بالمعلمات والتغذية والرعاية الصحية.

 

وأشار كميل عبده إلى أن رؤية الجمعية تسعى لتمكين الفقراء من استثمار إمكانياتهم لتنمية ذاوتهم ومجتمعاتهم تنمية مستدامة، من خلال إتاحة فرص تعليم للجميع دون تمييز.

 

وأوضح أن الجمعية تشرف على 14 مدرسة نظامية و13 حضانة وسبعة مراكز أمومة وطفولة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى أربع مكتبات عامة لنشر التنمية الثقافية خاصة بين شباب الجامعات.

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (5)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (6)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط 

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (7)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط 

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (1)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط 

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (2)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط 

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (3)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط 

 

حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط (4)
حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط

اسيوط

جمعيات اسيوط

المدارس الموازية

تخريج طلاب المدارس الموازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة