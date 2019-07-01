صور.. حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أهمية التعليم الموازى خاصة فى ظل ارتفاع الوعى التعليمى بالتزامن مع إلزامية التعليم الأساسى، وزيادة أعداد الطلبة المقبلين على تلقّى التعليم، مشيرا إلى أن فكرة التعليم الموازى تسير بنفس خط سير التعليم التقليدى وتعطى نفس نتائجه.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل تخريج 30 طفلا تميزوا بالصف السادس الابتدائى بإدارات "أبو تيج - منفلوط - القوصية" بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وأشرف لطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولواحظ سيد البدوى مدير التعليم المجتمعى كميل عبده مدير منطقة أسيوط بإحدى الجمعيات للتربية والتنمية ومرثا بولس مدير البرنامج بأسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الوزارة تدعم المدارس الموازية حيث يتم إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، كما يتم دعم هذه المدارس بالمعلمات والتغذية والرعاية الصحية.

وأشار كميل عبده إلى أن رؤية الجمعية تسعى لتمكين الفقراء من استثمار إمكانياتهم لتنمية ذاوتهم ومجتمعاتهم تنمية مستدامة، من خلال إتاحة فرص تعليم للجميع دون تمييز.

وأوضح أن الجمعية تشرف على 14 مدرسة نظامية و13 حضانة وسبعة مراكز أمومة وطفولة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى أربع مكتبات عامة لنشر التنمية الثقافية خاصة بين شباب الجامعات.



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط



حفل تخريج طلاب الصف السادس الابتدائى بالمدارس الموازية فى أسيوط