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صور.. تجميل وتزيين حدائق بير مسعود بالإسكندرية لاستقبال المصطافين

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:36 م
صور.. تجميل وتزيين حدائق بير مسعود بالإسكندرية لاستقبال المصطافين تجميل حدائق بير مسعود
الاسكندرية جاكلين منير

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زينت إدارة الحدائق بحى المنتزة أول شرق الإسكندرية اليوم، الأحواض المتواجدة بمنتصف الجزيرة ببير مسعود، و ذلك فى إطار الاهتمام بالمسطحات الخضراء وإعادة شوارع وحدائق عروس البحر الأبيض المتوسط إلى رونقها وجمالها، ووفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، باستمرار عمليات التجميل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع والحدائق بنطاق الحى وبتواجد مدير ادارة الحدائق ومهندسى الإدارة والفنيين.

من جهه أخرى وجه حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، باستمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة.

وبمتابعة مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات، قامت اليوم الاثنين، إدارة أشغال الطريق بشن حملة لإزالة الإشغالات بكلا من شارع خالد بن الوليد ، شارع أسكندر إبراهيم، شارع البكباشى العيسوى ، شارع 25 من 45 قبلى، شارع ملك حفنى قبلى شارع 595 من ش القاهرة.

 

تجميل حدائق بير مسعود (1)
تجميل حدائق بير مسعود 

 

تجميل حدائق بير مسعود (2)
تجميل حدائق بير مسعود 

 

تجميل حدائق بير مسعود (3)
تجميل حدائق بير مسعود 

 

تجميل حدائق بير مسعود (4)
تجميل حدائق بير مسعود 

 


اخبار الاسكندرية

المنتزة

بير مسعود

حدائق الاسكندرية

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