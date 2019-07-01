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صور.. بنات الوادى الجديد أوائل الجمهورية فى الزراعة رفضن ثانوى عام وحققن هدفهن بدون دروس خصوصية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:55 م
صور.. بنات الوادى الجديد أوائل الجمهورية فى الزراعة رفضن ثانوى عام وحققن هدفهن بدون دروس خصوصية رانيا عبد الرحمن
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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حققت ثلاث طالبات من ابناء محافظة الوادى الجديد مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى الزراعى شعبة الثلاث سنوات حيث الطالبة رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم علي، علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية الزراعية بمجموع  514.5  درجة بنسبة 93.6 % وهي خريجة مدرسة باريس الثانوية الزراعية تخصص إنتاج حاصلات بستانية.

 

كما حققت الطالبة أسماء محمد سنوسي رفاعي، علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في الدبلوم الفني الزراعي بمجموعة 514  درجة بنسبة  93.5 % وهي خريجة مدرسة بلاط الثانوية الزراعية، بينما حصدت الطالبة أميرة طلعت حماد أمير، علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية في الدبلوم الفني الزراعي، بمجموع 512.5 درجة بنسبة 93.2 % وهي خريجة مدرسة باريس الثانوية الزراعية.

 

وقالت رانيا عبد الرحمن الحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى الزراعى بمدرسة باريس الثانوية الزراعية أنها حققت هدفها فى التفوق منذ بداية التحاقها بالثانوى الزراعى ورفضها دخول الثانوية العامة وذلك أملا فى تحقيق التفوق والحصول على مركز متقدم على مستوى الجمهورية .

أضافت رانيا فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن والديها كانا يشجعانها على التحصيل والاستذكار بصفة مستمرة ولم تستعين بأية دروس خصوصية مطلقا حيث كانت تعتمد على التحصيل المدرسى والكتاب المقرر فقط مؤكدة على أنها سوف تلتحق بكلية التربية شعبة التعليم الزراعى أو كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد .

وقالت الطالبة اسماء سنوسى الثالثة على الجمهورية أنها الابنة الاولى فى ترتيب اخواتها ووالدها يعمل موظف بمحطة طلمبات مركز بلاط ووالدتها ربة منزل وكانا سببا رئيسيا فى تميزها وتحقيق تفوقها حيث انها لم تأخد دروس خصوصية ورفضت دخول الثانوية العامة لاصرارها على تحقيق هدفها فى التفوق .

 

أضافت اسماء أنها سوف تلتحق بكلية التربية شعبة الزراعة كهدف رئيسى كانت تسعى لتحقيقه وسوف تحرص على تحقيق التفوق فى الكلية .

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الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية الصف الثالث

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