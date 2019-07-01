سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأولى على "التعليم التجارى": "الفضل لله ثم لأساتذتى ووالدى"

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:57 م
صور.. الأولى على "التعليم التجارى": "الفضل لله ثم لأساتذتى ووالدى" أسرة الطالبة أمنيه صبحى عبد العاطي
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عمت الفرحة ودوت الزغاريت منزل الطالبة أمنية صبحى عبد العاطى، الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات، بسيدى سالم، الحاصلة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

 

قالت أمنية: "الحمد لله على توفيقى بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكافأنى بعد التعب والسهر بالتفوق"، مؤكدة أنها تتمنى الالتحاق بمعهد فنى صحى، مشددة على أنها كانت تذاكر لمدة 10 ساعة يوميا، وكانت تحرص على الحضور للمدرسة والاستفادة من معلميها، مشيرة إلى أنها تلقت اتصال من معلميها بالمدرسة عقب رؤيتهم لاسمها بعد نشره على "اليوم السابع"، واستقبلت الدكتور السعيد طنطاوى مدير الإدارة التعليمية بسيدى سالم الذى جاء يهنئها نائبا عن الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة.

 

وأضافت أمنية لـ"اليوم السابع": "كانت تنتقل من قريتها البكارة الغربية التى تبعد 2 كيلو عن مدرستها، لتتلقى دروسها، وسط تشجيع من معلميها ومن مديرة مدرستها نشأت احمد خميس، والتى يعود الفضل بعد الله لها، لإختيارها لمعلمين متميزين، يحرصون على طلابهم، وكانت تشجعها على المذاكرة والحضور، والمناقشة، والحوار مع مدرسيها، كما يعود الفضل لوالديها، اللذان كان يشجعوها، ويسهران معها لتلبية مطالبها، وكانت والدتها تجلس بجوارها لتؤنسها".

 

وقالت أمنية، إن والدها يعمل عامل بمسجد، وأشقائها 4 كلهم حاصلين على دبلومات ومتزوجين، مؤكدة أنها كنت متوقعه حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لأنها بذلت مجهودا كبيرا طوال العام، وكانت واثقة أن الله لن يضيع تعبها، بالإضافة أن الامتحانات كانت سهله، وكلما أدت امتحان زادت ثقتها بنفسها وانها ستحصل على درجات نهائية.

 

فيما قال صبحى عبد العاطى، عامل بمسجد ووالد أمنية: "الحمد لله الذى حقق لنجلته ما تريده ووفقها فى مذاكرتها، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الله لن يخذل المجتهدون والمكافحون"


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تعليم تجاري

محافظ كفر الشيخ

اوائل الدبلوامت الفنيه

الدبلومات الفنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرابع مكرر فى الدبلومات الفنية بالغربية: لم أتوقع تفوقى ضمن الأوائل

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:09 م

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية: "نفسى أكون معيدة بكلية التجارة"

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:52 م

مصادر تكشف: ضبط قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:39 م

البنات أشطر الكائنات.. 24 طالبة بين أوائل الدبلومات الفنية

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:46 م

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع وزارة التعليم اليوم

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:16 م

التعليم: فرصة لخريجى الدبلومات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة