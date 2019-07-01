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صور.. أهالى بورسعيد: منطومة التأمين الصحى الجديدة حلم طال انتظاره

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:34 م
صور.. أهالى بورسعيد: منطومة التأمين الصحى الجديدة حلم طال انتظاره التامين الصحى
بورسعيد - السيد فلاح

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أبدى المواطنون والأهالى، بمحافظة بورسعيد، سعادتهم بانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى بدأت اليوم التشغيل التجريبى لمدة شهرين.

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وقال، محمد العملاوى، من أهالى بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحي الجديدة واحدة من أهم الإنجازات التى تمت هذا العام، مشيرًا إلى أن مستوى المستشفيات بعد التطوير، أصبح لا يصدقه عقل.

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وأضاف، مسعد صديق، من أهالى بورسعيد، انتظروا بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الجديدة والتى كانت بالنسبة للجميع حلما طال انتظاره، وأشار محمد فاضل موظف بالملاحة، إلى أنه يتوقع إقبال أهالى بورسعيد جميعًا على الاشتراك والتسجيل فى مشروع التأمين الصحى الجديد، لما تعد هذه الخدمة مكسبا كبيرا لأهالى بورسعيد، بعد التطوير الكبير الذى شهدته المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

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وقال إبراهيم محمد صياد، إن منظومة التأمين الصحي حلمنا بها لسنوات طويلة ورأيناها تتحقق على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استكمالًا للمشروعات القومية الضخمة التي تجرى على أرض مصر دعما من الدولة للمواطن البسيط.

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وقالت، ماجدة السيد موظفة، إن التأمين الصحي الشامل يضمن صحة مثالية لجميع المواطنين، استكمالًا لمشروع 100 مليون صحة ونور العيون لضمان صحة سليمة للجميع.

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وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

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ومن المقرر أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

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وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

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وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم انتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

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وبدأ من اليوم الإثنين وحتى الأول من سبتمبر، فى تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة.

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ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

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وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير.

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ومن المقرر أن يسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون 100  جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10% بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.

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