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صور..أحد أطفال مستقبلى المنتخبات: كنت واثق من فوز مصر وأتفائل بصلاح وتريزيجيه

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:05 ص
صور..أحد أطفال مستقبلى المنتخبات: كنت واثق من فوز مصر وأتفائل بصلاح وتريزيجيه محمد "أحد أطفال مستقبلى المنتخبات"
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عبر محمد هيثم محمد عطا 6 سنوات عن سعادته بفوز المنتخب المصرى على منتخب أوغندا بهدفين، مؤكداً أنه من بين الأطفال الذين يستقبلون الاعبين ويمسك بأيد أحدهم أثناء الدخول للملاعب وسماع السلام الجمهورى للمنتخبات.

وأضاف محمد هيثم ،لـ "اليوم السابع "، أنه سعيد وكان متفائلا بفوز المنتخب على أو غندا، وكلما كان مع المنتخب في بداية المباراة يتفاءل بمحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوى ابنى محافظته كفر الشيخ، متمنياً أن يكون يوماً من الأيام مثلهم.

وقال محمد إنه الطفل الوحيد من محافظة كفر الشيخ الذى تم اختياره لمرافقه الاعبين في الملعب، وبعدها ينصرف للمدرجات ليتابع المباراة مع والده، مؤكداً أنه متواجد أثناء البطولة لمرافقة الاعبين وأنه يشعر بالفخرلاختياره، متمنياً أن يكون بين الأطفال الذين يمسكون بيد محمد صلاح أو تريزيجيه فى المباراة النهائية ويحصل منتخبنا على البطولة.

 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(1)
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(2)
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(3)
 
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(6)
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(7)
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(8)
 
محمد-هيثم-ابن-محافظة-كفر-الشيخ-من-الاطفال-الذين-يمسكون-بأيدي--لاعبي-المنتخابات-مؤكدة-تفائله-بصلاح-وتريزيجيه--(9)

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محمود تريزيجيه

محمد الشناوي

منتخب مصر

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