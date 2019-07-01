صرف 718 مليون جنيه من معاشات يوليو فى اليوم من الشهر

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بصرف معاشات يوليو، اليوم حتى الساعة الثانية ظهراً ما يزيد عن 492 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 718 مليون جنيه ، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 283 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 331 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 209 الف حالة بقيمة إجمالية 387 مليون جنيه



وأكدت الوزارة ، انتظام عمليات صرف المعاشات بالزيادات المقررة فى يومها الأول من شهر يوليو ، شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه ، حيث تابعت وزارة التضامن على سير عملية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم .











