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شفط مياه الصرف الصحى بشارع ببشتيل وتطوير شارعين بالبراجيل فى أوسيم

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:14 م
شفط مياه الصرف الصحى بشارع ببشتيل وتطوير شارعين بالبراجيل فى أوسيم شفط مياه الصرف الصحى
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطي، من إصلاح مشكلة طفح بلاعات الصرف الصحي بشارع ركابي ببشتيل، والذى أغرق الشارع بالكامل بمياه الصرف الصحى، حيث وجه رئيس المدينة بالدفع بـ4 سيارات لشفط المياه، وتم عمل صيانة للبلاعات المسدودة وتم تركيب غطاء للبلاعات بدلا من المكسور، بإشراف المهندس خالد السيد نائب رئيس المدينة ومحمد أبو ستيت مدير المتابعة بالبراجيل. 
 
 
وفى السياق أشرف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كمبره وشارع السويقة بالبراجيل، حيث تم تجريف الشارعين بإشراف محمد ياسين رئيس الوحدة بالبراجيل، ومحمد أبو ستيت مدير المتابعة بالبراجيل، و جمال منطاش مدير قطاع النظافة بأوسيم. 
 
 
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اوسيم

بلاعات الصرف الصحي

بشتيل

البراجيل

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