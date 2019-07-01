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سفير فنزويلى يتهم النظام الحاكم بسرقة 300 مليار دولار

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:26 م
سفير فنزويلى يتهم النظام الحاكم بسرقة 300 مليار دولار نيكولاس مادورو
كتبت ــ فاطمة شوقى

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قال سفير فنزويلا لدى منظمة الدول الأمريكية (OAS)، تارى بريسينو، إن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ونظامه الحاكم سرق أكثر من 300 مليار دولار.

 

ووفقا لصحيفة "ديسيثفرادو" الإسبانية، قال بريسينو دون، إنه يكشف المزيد من التفاصيل: "أجرؤ على القول إنها أعظم قضية فساد فى تاريخ البشرية، فى فنزويلا ، سُرق 300 مليار دولار من قبل مادورو وإدارته، وهو مبلغ أكثر من الناتج المحلى الإجمالى للعديد من الدول فى القارة الأوروبية".

 

وأكد تارى أن "إدارة مادورو لا يمكنها الذهاب وإنفاق الأموال غير المشروعة" لأن العقوبات الأمريكية تمنعها، قائلا "لن يكونوا قادرين على الهروب من العدالة لأن الشخص الذى يسرق أموال البلد يدخل السجن ، وفقًا للقانون الجنائى الفنزويلى".

 

وتمر فنزويلا بأزمة اقتصادية عميقة، وأزمة سياسية بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد فى يناير الماضى وحظى باعتراف 50 دولة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أولى الدول التى اعترفت بجوايدو.

 

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

نيكولاس مادورو

منظمة الدول الامريكية

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