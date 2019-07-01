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سفارة مصر بصربيا تطلق الشهر الثقافى الثانى احتفالا بالعيد القومى المصرى

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:27 م
سفارة مصر بصربيا تطلق الشهر الثقافى الثانى احتفالا بالعيد القومى المصرى السفير عمرو الجويلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد، اليوم الاثنين، عن إطلاق الشهر الثقافى المصرى الثانى فى أرجاء صربيا طوال شهر يوليو الجارى احتفالاً بالعيد القومى المصرى.

وأثنى السفير المصرى على الدعم الكبير الذى قدمته وزارة الثقافة من خلال قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة هبة يوسف، وبمشاركة قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الخارجية، لإقامة تلك الفعاليات على الوجه اللائق.

وأوضح "الجويلى"، أن فعاليات الشهر الثقافى الثانى تشمل المعرض المجمع المتجول الأول "تحت الأضواء - المجموعات المصرية القديمة فى المتاحف فى صربيا" الذى يستمر طوال الشهر فى بلجراد، ثم يتجول فى المتاحف الإحدى عشر فى المدن السبع المشاركة، مضيفاً أن فعاليات الشهر تتضمن أيضا عروضا خاصة لفرقة رضا الفولكلورية.

ووصف سفير مصر فى بلجراد هذه الجولة بأنحاء صربيا بأنها غير مسبوقة فى التعاون مع عدد كبير من البلديات التى تحرص السفارة على التواصل معها باعتبارها وسيلة لتقريب العلاقات المباشرة بين الشعبين فى مصر وصربيا على مستوى المحليات.

وأضاف سفير مصر فى صربيا، أن الشهر الثقافى المصرى الثانى سيشمل أيضاً الاحتفال بالعيد القومى لمصر بمقر المتحف الوطني، وهى المرة الأولى التى يفتح المتحف قاعاته المرموقة لعيد قومى لأى دولة، تقديراً لعرض محتوياته من عدد من القطاع الأثرية المصرية، خاصة "مومياء نسمين" التى تم إفراد جزءاً خاصاً بها فى المتحف.

وأشار "الجويلى"، إلى أن الفعاليات تشمل أيضاً الحضارة المعاصرة، حيث قامت السفارة بتنظيم معرض للصور التى أعدها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة بعنوان "الخط العربي: الأصالة والحداث" بالتعاون مع مركز الثقافة العربية الذى أسسه مجموعة من شباب خريجى قسم اللغة العربية فى جامعة بلجراد.

كما تشمل الفعاليات مشاركة كل من الدكتورة أسماء الدسوقى الأستاذة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتور حنفى محمود الفنان التشكيلى فى "مستعمرة الفن: يجريسكا" ببلدية تمرين شمال صربيا، ثم يقومون بجولة فى عدد من المراكز الثقافية بأنحاء البلاد، وثمن "الجويلى" استضافة عدد كبير من الجهات الصربية لفعاليات الشهر الثقافى المصرى الثانى، وللمشاركين المصريين، بما يعكس الاهتمام بالتعرف على الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة.

 


الشهر الثقافى المصرى بصربيا

سفير مصر فى صربيا

وزارة الثقافة

المراكز الثقافية المصرية

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