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زغاريد وهتافات لطالبات الثانوية العامة ابتهاجًا بانتهاء الامتحانات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:03 م
زغاريد وهتافات لطالبات الثانوية العامة ابتهاجًا بانتهاء الامتحانات امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود راغب

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انتهت منذ قليل، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، لطلاب الثانوية العامة بثانى أيام امتحانات الأسبوع الرابع والأخير لماراثون الثانوية العامة.

وتجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بلجان مدرسة إنصاف سرى الثانوية، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، بثانى أيام امتحانات الأسبوع الرابع والأخير لماراثون الثانوية العامة ، للاطمئنان على أبنائهم.

وشهد محيط اللجان فرحة وبهجة بين صفوف الطالبات وتعالت أصواتهن بالزغاريد ابتهاجا بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب علمى علوم وطلاب الشعبة الأدبية، وهو ما قابله أولياء الأمور بالسعادة والاستقبال الحار لأبنائهن للانتهاء من كابوس الثانوية العامة.

وسيطرت حالة من البهجة على وشوش الطالبات أمام اللجان وسط هتافات مصحوبة بالزغاريد "خلصنا" ، وسط الاحتفال بالغناء ، احتفالا ببهجة انتهاء امتحانات ماراثون الثانوية العامة .

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان التربية الوطنية، وبذلك يكون قد انتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم وطلاب الشعبة الأدبية، وتبقى امتحان واحد الأربعاء المقبل لطلاب علمى رياضة.

 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

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