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الإثنين، 01 يوليه 2019 09:06 م
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رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن تفاؤله باقتصاد مستقر وسليم فى البلاد

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 م
رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن تفاؤله باقتصاد مستقر وسليم فى البلاد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الاثنين، عن تفاؤله لاقتصاد مستقر وسليم فى البلاد، مؤكداً عزم حكومته على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى من خلال تنفيذ الانضباط المالى الصارم والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأكد خان - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن المساعدات المالية التى قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، ساهمت فى تحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه بدون الدعم المالى الذى قدمته الدول الصديقة لم يكن من الممكن سداد القروض الخارجية.

 

 

 


رئيس الوزراء الباكستانى

اقتصاد باكستانى

الحكومة الباكستانية

المملكة العربية السعودية

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