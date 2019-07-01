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جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ 3 قرارات سحب للمحال المخالفة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:46 ص
جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ 3 قرارات سحب للمحال المخالفة المدن الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قال  المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ عدد 3 قرارات سحب للمحال المخالفة بالحيين العاشر والثانى عشر بالمدينة، وذلك بالتنسيق  بين لجنة السحب وإدارة الأمن بجهاز المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه  تم تنفيذ عدد 2 قرار سحب لمحلين بالحى العاشر بالمجاورة السادسة،  وعدد ١ قرار لأحد المحال بالحى الثانى عشر بالمجاورة الثالثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وجار التنسيق مع إدارة الأمن لشن حملات مستمرة على جميع  ألأحياء بالمدينة، مؤكداً أنه سيتم طرح تلك المحال من خلال مزاد علنى سيتم الإعلان عنه فى الموعد المحدد.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

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