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تقديم الخدمة العلاجية لـ 794 طالبًا فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:38 م
تقديم الخدمة العلاجية لـ 794 طالبًا فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2019
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ 794 بلاغًا لحالات مرضية، خلال تاسع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
 
وجاءت أغلب الحالات كانت تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.
 
وأضاف مجاهد أنه تم إسعاف 782 حالة فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 12 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع  مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

 


الصحة

الثانوية العامة

الخدمة العلاجية

الطلاب

امتحانات الثانوية العامة

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