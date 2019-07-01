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ترودو يحذر من تضخيم مخاوف الكنديين مع بدء الإحتفالات الرسمية بالعيد الوطنى

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:43 م
ترودو يحذر من تضخيم مخاوف الكنديين مع بدء الإحتفالات الرسمية بالعيد الوطنى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ

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حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، من أي شخص يحاول "تضخيم" مخاوف الكنديين لدى وصوله إلى البرلمان في أوتاوا لحضور الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني في كندا اليوم.

 

ووفقا لاستطلاع جديد أجرته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، يشعر الكنديون بالقلق وهم يتجهون نحو الانتخابات الفيدرالية الخريف المقبل، وسط شكوك بشأن من سيتولى الحكومة المقبلة.

 

ووجد الاستطلاع مستويات عالية من القلق الناجم عن العوامل الشخصية والعالمية على حد سواء، مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والغاز.

 

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن زعيم الحزب الليبرالي "هذا القلق حقيقي." وقال "هناك الكثير من الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم، والكثير من الناس قلقون بشأن مستقبلهم، ومستقبل أطفالهم، وتقاعدهم، وجميع الأشياء الأخرى، وخاصة تغير المناخ".

 

وتابع ترودو "مسؤوليتي كسياسي، كقائد هي المساعدة في تهدئة تلك المخاوف وطرح الحلول. قد يختار الآخرون تضخيمها، لكنني أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو طرح حلول ملموسة بالفعل. هذا ما كنا نعمل عليه لمدة أربع سنوات، وآمل أن نتمكن من الاستمرار".

 


كندا

رئيس الوزراء الكندى

جاستن ترودو

غاز

البرلمان الكندى

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