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ترقبوا.. الأرض فى أبعد مسافة من الشمس الجمعة المقبلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:37 ص
ترقبوا.. الأرض فى أبعد مسافة من الشمس الجمعة المقبلة الكرة الأرضية- أرشيفية
كتب محمود راغب

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تصل الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبلة،   5 يوليو الجارى،  إلى أبعد نقطة "الأوج" فى مدارها حول الشمس هذه العام عند الساعة (10:10 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وتابع التقرير أن الكرة الأرضية تتحرك فى مدار دائرى الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الآن على مسافة حوالى 5 مليون كيلومتر  أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن ، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالى 150 مليون كيلومتر .

وأوضح التقرير أنه هذه السنه ستكون الأرض فى أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,104,285 كيلومتر مقارنة بالعام الماضى عندما وقعت الأرض فى "الاوج" فى السادس من يوليو حيث كانت أقرب قليلا على مسافة 152,095,566 كيلومتر.

من ناحية أخرى يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض في موقع من مدارها حيث الجزء الشمالي يميل معظمه باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

وبرغم أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس " كما هو الآن" فإن الأرض تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.

 


الارض

الكره الارضيه

الشمس

الفلك

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