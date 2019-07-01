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"تحيا تونس" يغازل رئيس الوزراء: "الشاهد" مرشحنا للرئاسة إذا أراد ذلك

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:23 م
"تحيا تونس" يغازل رئيس الوزراء: "الشاهد" مرشحنا للرئاسة إذا أراد ذلك يوسف الشاهد
كتبت – هناء أبو العز

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قال  سليم العزابى الأمين العام لحركة "تحيا تونس"،  إن الحركة ليس لديها مرشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن، لكنها ستدعم رئيس الحزب يوسف الشاهد فى حال عبّر عن رغبته فى الترشح للرئاسية. 
 
وفي سياق متصل، قال العزابى، أن حركة تحيا تونس ستدخل الانتخابات التشريعية القادمة مبدئيا بقائماتها.
 

يوسف الشاهد

رئيس وزراء تونس

تحيا تونس

السبسى

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