الرئيسية أخبار عربية "تحيا تونس" يغازل رئيس الوزراء: "الشاهد" مرشحنا للرئاسة إذا أراد ذلك الإثنين، 01 يوليه 2019 01:23 م يوسف الشاهد كتبت – هناء أبو العز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال سليم العزابى الأمين العام لحركة "تحيا تونس"، إن الحركة ليس لديها مرشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن، لكنها ستدعم رئيس الحزب يوسف الشاهد فى حال عبّر عن رغبته فى الترشح للرئاسية. وفي سياق متصل، قال العزابى، أن حركة تحيا تونس ستدخل الانتخابات التشريعية القادمة مبدئيا بقائماتها. يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس تحيا تونس السبسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة شكاوى من طفح مياه الصرف الصحى بشارع يوسف الشاهد فى بشتيل بالجيزة الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص يوسف الشاهد لأبناء تونس بالخارج: نهيئ الظروف لعودتكم سريعا الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:13 م حزب تحيا تونس ينتخب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له الأحد، 02 يونيو 2019 02:55 م "تحيا تونس" .. حزب جديد يتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد الإثنين، 28 يناير 2019 05:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟ شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019 فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب المزيد من Trending Plus
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