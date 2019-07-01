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تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانا للكنيسة الأرثوذكسية فى جنوب أفريقيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:54 ص
تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانا للكنيسة الأرثوذكسية فى جنوب أفريقيا
القاهرة (أ ش أ)

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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتجليس الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا فى القداس الذى شهدته كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مار مرقس الرسول ببارك فيو بجوهانسبرج، بحضور مجموعة من الآباء المطارنة والأساقفة ووفد من السفارة المصرية بجنوب أفريقيا.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، صلوات القداس الإلهى لسيامة 4 أساقفة جدد وإعلان الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانا لجنوب أفريقيا بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومائة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلن البابا تواضروس، فى عظة القداس، ترقية الأنبا انطونيوس مرقس، مطرانا فى جنوب أفريقيا، لتصبح إيبارشية جديدة، رغم أن الخدمة فيها بدأت منذ عشرات السنوات، وقال: "إن اهتمام مصر بأفريقيا كبير فى هذا العام، نظرًا لرئاستها للاتحاد الإفريقى".

يشار إلى أن وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يضم مجموعة من الآباء الأساقفة منهم، الأنبا إبرام مطران الفيوم، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الأنبا تادرس مطران بورسعيد، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى ومجموعة من الآباء الكهنة.

والأنبا أنطونيوس مرقس من أبنا كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة، وخدم بها لفترة طويلة، وله تاريخ طويل فى الخدمة بأفريقيا يتجاوز الـ ٥٣ عامًا، طبيبًا ثم راهبًا ثم أسقفًا.

وخدم المطران الجديد أسقفًا عامًا لشؤون الكرازة بأفريقيا، منذ سيامته عام ١٩٧٦ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.

 


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