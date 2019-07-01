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تجديد حبس مسئولين بـ"الضرائب" 15 يومًا لاتهامهما بالرشوة

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:38 م
تجديد حبس مسئولين بـ"الضرائب" 15 يومًا لاتهامهما بالرشوة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات حبس مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، و مفتش بمديرية الضرائب العقارية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهام الأول بتلقى رشوة مالية، والثانى بالوساطة فى الرشوة.

وكشفت التحريات الرقابية  قيام كل من مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين، مقابل زعمهم مقدرتهم على تعيين أنجالهم بالمصلحة.

 

 

 

 


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