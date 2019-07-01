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النيابة تقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار منهار فى الخليفة

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:39 م
النيابة تقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار منهار فى الخليفة انهيار عقار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تشكيل لجنة هندسية من حى الخليفة لفحص العقار المنهار، وإعداد تقرير عن حالته الهندسية وعمره، وكشف أسباب سقوط وتصدع الجدران.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من النجدة يفيد بتخوف أهالى عقار رقم 5 بعطفة الزعفران، من سقوطه، فانتقلت قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحى، وتم إخلاء المنزل.

وبإجراء المعاينة تبين أن العقار مكون من دور أرضى ودورين علوييين، مبنى من حوائط قديمة دبش والأسقف عروق وألواح خشبية وجود 3 أسر بالعقار مقيمين فيه، وتم إخلاء العقار من الأسر المقيمة فيه حفاظًا على الأرواح، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.


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