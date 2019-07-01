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المحكمة العليا الجزائرية تتلقى ملف اتهام ضد أربعة وزراء سابقين

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:56 م
المحكمة العليا الجزائرية تتلقى ملف اتهام ضد أربعة وزراء سابقين محكمة
أ ش أ

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تلقت النيابة العامة بالمحكمة العليا الجزائرية ملف الإجراءات المتبعة في قضية رجل الأعمال عرباوي حسان، في حق أربعة وزراء سابقين لـ "أفعال يعاقب عليها القانون".

 

وقالت النيابة، في بيان، "تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية عرباوي حسان ضد أربعة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".

 

وأضاف البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستتابع إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 


الجزائر

محكمة

فساد

النائب العام

وزراء سابقون

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