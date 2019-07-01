الرابعة بشهادة الدبلومات الفنية فى الغربية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع حصولها على هذه المركز وكانت تأمل فى حصولها على مركز على مستوى المحافظة أو المدرسة، وكانت تذاكر 8 ساعات يوميا، وكانت تسعى لتحقيق حلمها بدخولها كلية من التعليم الفنى الصناعى، حيث أنها لم تتمكن من دخول الثانوية العامة من الشهادة الإعدادية، واليوم حققت حلمها بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنها لم تقرر بعد دخولها كلية معينة وكان الأقرب معهد فنى صحى، حيث تخرج اخواتها جميعهم فى التمريض، موضحة أن حصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، توفيقا من الله ثم ببركة دعاء والدتها التى تعمل ربة منزل وكانت ترفض أن أساعدها فى أعمال المنزل، وأيضا والدى الذى يعمل فى شركة غزل المحلة فكان دائما ما يشجعها على المذاكرة وتحقيق أعلى الدراجات من أجل تحقيق حلمها.