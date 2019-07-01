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الرابعة بشهادة الدبلومات الفنية فى الغربية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:46 م
الرابعة بشهادة الدبلومات الفنية فى الغربية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا إيمان عامر الطالبة بمدرسة طنطا الفنية الصناعية
الغربية محمد طارق

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عبرت إيمان عامر، الطالبة بمدرسة طنطا الفنية الصناعية، نظام الـ 3 سنوات، عن سعادتها بحصولها على المركز الرابع مكرر بنسبة 97.7%، فى شهادة الدبلومات الفنية، على مستوى الجمهورية، وتحقيق حلم أسرتها.

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع حصولها على هذه المركز وكانت تأمل فى حصولها على مركز على مستوى المحافظة أو المدرسة، وكانت تذاكر 8 ساعات يوميا، وكانت تسعى لتحقيق حلمها بدخولها كلية من التعليم الفنى الصناعى، حيث أنها لم تتمكن من دخول الثانوية العامة من الشهادة الإعدادية، واليوم حققت حلمها بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.
 
وأضافت أنها لم تقرر بعد دخولها كلية معينة وكان الأقرب معهد فنى صحى، حيث تخرج اخواتها جميعهم فى التمريض، موضحة أن حصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، توفيقا من الله ثم ببركة دعاء والدتها التى تعمل ربة منزل وكانت ترفض أن أساعدها فى أعمال المنزل، وأيضا والدى الذى يعمل فى شركة غزل المحلة فكان دائما ما يشجعها على المذاكرة وتحقيق أعلى الدراجات من أجل تحقيق حلمها.
 
 
 
 

 


الدبلومات الفنية

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الغربية

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