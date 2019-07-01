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الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابى مطلوب بولاية تبسة شمال شرق البلاد

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:31 م
الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابى مطلوب بولاية تبسة شمال شرق البلاد الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابى مطلوب بولاية تبسة شمال شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، من إلقاء القبض على الإرهابى "أ. فوزى"، الذى التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017".

وأضافت أن "قوات الجيش نجحت إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست (جنوبى البلاد)، وجانت (جنوب شرقى البلاد) من القبض على 38 منقبا عن الذهب، كما أوقف عناصر الدرك الوطنى، بالبليدة (شمالى الجزائر) تاجر مخدرات بحوزته 11.9 كيلوجرام من المخدرات، فيما أوقف حرس السواحل بالقالة (شمالى البلاد)، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحرى".

 


وزارة الدفاع الجزائرية

الجيش الجزائرى

مكافحة الارهاب

الحدود الجزائرية

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