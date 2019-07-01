التعليم تعلن فتح باب التقديم لأول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الاستعدادات لفتح مدرسة I-Tech school for applied technology، أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس p-tech، ، التى سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسى المقبل 2019/2020.



وقالت الوزارة إن فترة التقديم لمدرسة I-Tech school for applied technology، ممتد حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة فى المرحلة الإعدادية بالعام الدراسى 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة فى الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشارت الوزارة، إلى أنه من شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام فى أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبى.



‎وأضافت الوزارة أن المدرسة ذات نظام الخمس سنوات، تسعي إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، الأمن السيبرانى، وتطوير التطبيقيات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، ذلك بالإضافة إلي إمكانية إكمال الطلاب لتعليمهم الجامعى.



الجدير بالذكر أن منظومة التكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة العالمية في إعداد المناهج الدراسية القائمة على الجدارات، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتدريبات بشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلي توفير تدريبات للمعلمين على أعلى مستوى داخل وخارج مصر على أيدي خبراء معتمدين دوليًا، والعمل في بيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.



‏‎للمزيد من المعلومات عن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة الدخول علي الرابط التالي: http://emis.gov.eg



