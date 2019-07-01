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التعليم تضبط 8 حالات غش إلكترونى بامتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية للثانوية

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:19 م
التعليم تضبط 8 حالات غش إلكترونى بامتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية للثانوية امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب / طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفى الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان فى مادة التربية الوطنية فى 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة. 
 
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، في محافظة قنا "إدارة قنا"، وفى محافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة غرب الزقازيق، وإدارة كفر صقر"، وفى محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة بولاق الدكرور، وإدارة البدرشين"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 سيؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالى "117071" طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد (368) طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019 الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد (192) طالب/ طالبة. 
 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

نموذج إجابة امتحان اللغة الجيولوجيا للثانوية العامة

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