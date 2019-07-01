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الإعلان عن ضوابط قبول دفعة جديدة بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:17 م
الإعلان عن ضوابط قبول دفعة جديدة بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة مدرسة الضبعة النووية - أرشيفية
أ ش أ

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قال وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلي، إن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالصف الأول الثانوي للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتطبيقات التكنولوجيا النووية بالضبعة.

وأوضح وكيل الوزارة  في بيان له اليوم الاثنين ، أنه تم تحديد المجموع المطلوب 250 درجة لجميع محافظات الجمهورية بشرط تحقيق نسبة 90%؜ فأكثر من درجة كل من الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية .. مشيرا إلى أنه سيكون هناك رابط إلكتروني لملء طلب التقديم في الفترة من أول يوليو حتى منتصف الشهر الجاري ، وبعد ملء الطلب تتم طباعته والتوقيع عليه من ولي الأمر ثم يتم اعتماده من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب وختمه بشعار الجمهورية.

وأشار النيلى ، إلى أن الضوابط تشمل دفع مبلغ 50 جنيها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأي فرع من فروع البنك الأهلي بغرض التقدم لاختبار القبول بمدرسة الضبعة النووية ويتم إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب بعد اعتماده ، موضحا أن المستندات المطلوبة هي : أصل مستخرج رسمي من شهادة الإعدادية 2019 "بيان درجات"موضح به الدرجات لكل مادة ، أصل شهادة ميلاد الطالب، و4 صور شخصية للطالب، وشهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة الإعدادية، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

وقال النيلي ، إنه سيتم تسليم الطلب والمرفقات لإدارة التعليم الفني بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب، ويتم عقد الاختبار الإلكتروني يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس المقبل ، ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا لنتائج الاختبار الإلكتروني واختيار العدد المطلوب لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة.

 


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