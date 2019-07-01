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الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية: "صحبتى صحتنى من النوم وبلغتنى بالنتيجة"

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:54 م
الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية: "صحبتى صحتنى من النوم وبلغتنى بالنتيجة" الطالبة مروة حمدى أحمد
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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أعربت الطالبة مروة حمدى أحمد شحاتة، الأول مكرر على شعبة الدبلومات الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية عن فرحتها بعد حصولها على هذا المركز بمجموع 94.6%.         

وأضافت حمدى، أنها كانت نائمة وقت إعلان النتيجة وقامت صديقتها بالاتصال بها وإبلاغها أنها من ضمن الأوائل"، مبينة أنها لم تصدقها فى بداية الأمر حتى تأكدت بنفسها، قائلة: "الفضل أولا لله أن أنعم عليها بالنجاح والتوفيق ولمدرسها وأسرتها الذين قدموا كل الدعم لها، وساندوها حتى وصلت إلى هذا النجاح والتفوق".

وأشارت الأول مكرر على شعبة الدبلومات الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، إلى أنها كانت تستغل أغلب وقتها فى المذاكرة ومراجعة دروسها باستمرار، موضحة أن والدتها كانت دائما تدعمها وتطلب منها الصبر حتى تنتهى من هذه السنة الدراسية الصعبة، كما كانت تطلب منها المحافظة على الأذكار والاجتهاد حتى تحقق حلمها واليوم حققت الحلم، موضحة أنها لم تتوقع أن تصبح من الأوائل إلا أنها ذاكرت واجتهدت وحققت المفاجأة.

فيما قالت والدتها: "الحمد لله على النجاح والفضل لربنا ولا ثم اجتهادها طوال هذه السنة"، مشيرة إلى أن زميلتها هى من أبلغتا بالنتيجة وهو ما رسم الفرحة على الأسرة بالكامل ابتهاجا بنجاحها.

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اوائل الدبلومات

نتيجة الدبلومات الفنية

الأولى مكرر

الثانوية الفندقية

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