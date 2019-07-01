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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:53 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الاثنين، في مقدمتها إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وتشييع جنازة عزت أبو عوف.. وغيرها من الأخبار المهمة.

1
 

الحكومة تطلق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد لمدة شهرين

 

2
 

رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة نهاية 2019

3
 

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع الوزارة بنسبة نجاح 62%

 

4
 

المرور يغلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لإجراء أعمال إنشاء كوبرى الجمعة المقبل

 

5
 

وفاة محمد أفندى العباسى أول من رفع العلم المصرى فى حرب أكتوبر

 

6
 

غدا ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا.. والاستطلاع الأربعاء بالمحافظات

 

7
 

الأرصاد: غداً طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

8
 

خالد النبوى ويسرا اللوزى وأشرف زكى وعمرو عرفة يودعون جثمان عزت أبو عوف لمثواه الأخير

 

9
 

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

 

10
 

الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي

 


التامين الصحي الشامل

الارصاد

حالة الطقس

رمضان صبحي

عزت ابو عوف

ذو القعدة

فايزة محمود

اليوم السابع بلس

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