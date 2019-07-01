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إنشاء 7 كباري جديدة بتكلفة 715 مليون جنيه بالبحيرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:09 م
إنشاء 7 كباري جديدة بتكلفة 715 مليون جنيه بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن إنشاء 7 كبارى جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة 715 مليون جنيه، مضيفا أنه جارى العمل على إنشاء 4 كبارى علوية للسيارات أمام مدخل قرية دسونس أم دينار بدمنهور وأمام مدخل قرية جنبواى بإيتاى البارود وأمام معمل القزاز بكفر الدوار بكفر الدوار على الطريق الزراعى السريع بتلك المراكز.

 

وأشار آمنة، إلى الإنتهاء من إنشاء كوبرى مشاة أمام جامعة دمنهور لتحقيق السيولة المرورية وتقليل نسبة الحوادث فى تلك المنطقه الحيوية والحفاظا على سلامة وأرواح طلبة الجامعة، بالإضافة إلى أن الكوبرى سوف يخدم منطقة الأبعادية وسكان قرية زهراء الأبعادية وبلغت تكلفتة الإنشائية 5 مليون جنيه.

 

كما أعلن محافظ البحيرة إنشاء كوبرى بإيتاى البارود أعلى مزلقان السكة الحديد بتكلفة إنشائية 23 مليون جنيه وذلك لربط البر الشرقى والغربى بالمدينة، بالإضافة لإنشاء كوبرى أخر على ترعة المحمودية بدمسنا بأبو حمص، وذلك للربط بين الجانب الأيمن من المدينة.

 

وفى ذات السياق خاطب هشام آمنة، وزارة الموارد المائية والرى لتطويرعدد 158 كوبرى واقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة تخدم مداخل ومخارج القرى بإجمالى تكاليف بلغت 145مليون جنيه، حيث قامت المحافظة بالمساهمه بمبلغ 20 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية.


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