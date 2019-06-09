10 معلومات لا تعرفها عن أول حزب سياسى مسلم داخل إسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

يوسع حزب المسلمين فى إسبانيا "النهضة والاتحاد" والذى يطلق عليه "برونى" أهدافه، ويعتزم الترشح للانتخابات البلدية القادمة، وعلى وجه التحديد فى غرناطة وسرقسطة ومورسيا وأليكانتى وجيرونا.

ويستعرض النقرير التالى أبرز 10 معلومات عن حزب برونى المسلم فى إسبانيا:

1- حزب برونى أولى الأحزاب الإسلامية التى تم تأسيسها فى إسبانيا.

2- أسسه الصحفى المغربى مصطفى بكش العمرانى فى عام 2009.

3- تم تقديمه فيما بعد إلى البلديات الإسبانية فى عام 2011.

4- أكد مصطفى بكاش أنه أول حزب مسلم قائم على تعزيز العدالة والمساواة والتضامن بين أفراد المجتمع واحترام الشرعية والدستور الإسبانى.

5- يرأس الحزب الآن أحمد ديب لهيوى.

6- أكد إسماعيل كويلار دى لا تورى، أمين صندوق الحزب، أنهم يريدون مجتمعًا "حيث تكون المبادئ الإسلامية هى المبادئ التوجيهية".

7- لا يحظى بشعبية كبيرة فى الوقت الحالى، إلا أن هدفه الرئيس والمعلن هو تشكيل الحكومة فى إسبانيا بحلول عام 2030.

8- له أهمية كبيرة كونه الحزب المسلم الأول والوحيد داخل الحكومة الإسبانية، حيث أن إسبانيا تعتبر هى الرائدة على مستوى دول الاتحاد الأوروبى منذ أكثر من 25 عاماً فى إدماجها للمسلمين فى أحزاب سياسية إسلامية.

9- هناك اتهامات للحزب بالتطرف من دوائر يمينية إسبانية، وهو ما ينفيه الحزب.

10- هناك اتهامات له بأنه أداة أسستها المخابرات المغربية للمناورة مع إسبانيا على ملف المدينتين المغربيتين اللتين لا تزال تحتلهما إسبانيا، سبتة ومليلية، وهو ما ينفيه الحزب أيضا.