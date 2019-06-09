نيويورك تايمز: المكسيك وافقت على إجراءات الحدود قبل شهور من التهديد بالتعريفة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاتفاق الذى أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة من أجل تجنب التعريفات الجمركية التى هدد المكسيك بها تتألف إلى حد كبير من الإجراءات التى وعدت بها الجارة الجنوبية للولايات المتحدة بالفعل فى مناقشات سابقة مع الولايات المتحدة خلال الاشهر القليلة الماضية، بحسب ما قال مسئولون مطلعون على المفاوضات من كلا البلدين.

وكان إعلان مشترك قد صدر يوم الجمعة الماضى قال إن المكسيك وافقت على نشر الحرس الوطنى فى أنحاء البلاد، ومنح الأولوية لحدودها الجنوبية.

إلا اأن الحكومة المكسيكية قد تعهدت بالفعل بذلك فى مارس الماضى خلال المحادثات السرية التى أجريت فى ميامى بين وزير الأمن الداخلى الأمريكية السابقة كيرستين نيلسين ووزير الداخلية المكسيكى فى هذا الوقت أيضا أولجا سانشيز، ووزير الداخلية المكسيكى.

وكان أساس اتفاق ترامب توسيع برنامج يسمح لطالبى اللجوء بالبقاء فى المكسيك حتى يتم النظر فى أوضاعهم القانونية، إلا أن هذا الترتيب تم التوصل إليه فى ديسمبر الماضى فى مذكرتين دبلوماسيتين تم التفاوض عليهما بعناء وتم تبادلهما بين البلديين.

وقد أعلنت نيلسن "بروتوكولات حماية المهاجرين" خلال جلسة للجنة الشئون القضائية لمجلس النواب الأميكى قبل خمسة أيام من أعياد الميلاد فى ديسمبر.

وعلى مدار الأسبوع الماضى، فشل المفاوضون فى إقناع المكسيك بقبول اتفاقية دولة ثالثة آمنة، والتى كانت ستمنح الولايات المتحدة المقدرة القانونية لرفض طالبى اللجوء ما لم يسعوا للجوء فى المكسيك.