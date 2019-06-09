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احتفالًا باليوم العالمي للمحيطات

نستله تبادر بحملة لتنظيف نهر النيل من المواد البلاستيكية (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 01:50 م
نستله تبادر بحملة لتنظيف نهر النيل من المواد البلاستيكية (صور) حملة تنظيف نهر النيل
تقرير خاص

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 • 200 من المتطوعين ينجحون في تنقية مياه نهر النيل من 2 طن من النفايات البلاستيكية
 

•  برامج توعوية بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وأساليب التخلص السليم من النفايات البلاستيكية
 

• نستله: "هدفنا الإعتماد كليًا على مواد قابلة لإعادة التدوير في تعبئة منتجاتنا بحلول عام 2025"
 

 إحتفالًأ باليوم العالمي للمحيطات وفى إطار المسؤلية المجتمعية للشركة والدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص مع المجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية الممستدامة، دعت شركة نستله موظفي الشركة والمؤسسات الخيرية والغير هادفة للربح للمشاركة في مبادرة نستله لتنظيف نهر النيل من النفايات البلاستيكية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والنفايات من أجل مستقبل أفضل.

و أقيمت الفعالية يوم 8 من شهر يونيو في نادي الكشافة البحرية بالقاهره بالشراكة مع مؤسسة "شباب بيحب مصر"، والتعاون وزارة الرى والشباب والرياضة ووزارة البيئة، وذلك بالتوافق مع الفعاليات المماثلة التي أقيمت في مختلف الدول التي تعمل بها نستله لتنظيف البحار والأنهار والمحيطات من المواد البلاستيكية والمحافظة على الحياة البحرية.

و الجدير بالذكر انه تم الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فيما يقرب من 35 دوله حول العالم من الدول التى تعمل بها نستله.

وشارك في تلك المبادرة ما يقرب من 200 من المتطوعين وموظفى الشركة وعائلاتهم الذين نجحوا في استخراج حوالي 2 طن من النفايات البلاستيكية من ضفاف ومياة نهر النيل. وشملت الفعالية العديد من الأنشطة التي قدمت برامج وفقرات توعوية لتوعية المشاركين بأهمية القضاء على التلوث من خلال تقليل النفايات البلاسيتيكة لما لها من تأثير ضار على البيئة والحياة البحرية وكيفية التخلص منها بطرق سليمة مثل إعادة التدوير.

وفي هذا السياق، صرح دكتور راسم دباس المدير التنفيذي لنستله للمياه مصر قائلًأ: "سعداء بهذه المشاركة القوية من قبل المتطوعين من موظفينا في مصر وحول العالم، فالتغيير يبدأ بنا أولآ، ومن خلال تشجيع الآخرين على اتخاذ السلوك السليم تجاه البيئة التي يعيشون بها هي بمثابة إلهام لباقي فئات المجتمع إلى القيام بدورهم في الحفاظ على نظافة البيئة واستدامتها."

 وأضاف دكتور دباس: "نؤمن في نستله بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية فى المجتمعات التي نعمل بها، ونولي اهتمامًا خاصًا للقضايا البيئية حول العالم من بينها تأثير النفايات صعبة التحلل البيولوجي على الحياة البحرية و كيفه التخلص منها بطريقه سليمه ، ومن منطلق الدور الحيوي الذى نقوم به فى هذا الصدد، فقد أعلننا مسبقًا عن البدء في تقليل استخدام  المواد البلاستيكية عن طريق الإعتماد بنسبة 100% على المواد قابلة لإعادة التدوير في تعبئة منتجاتنا وذلك بحلول عام 2025. ونسعى في نستله إلى تبنى المزيد من البرامج التوعوية للحث على مكافحة العادات الغير سليمة في التخلص من النفايات البلاسيتيكية والتشجيع على إعادة تدويرها."

الجدير بالذكر أن نستله أعلنت  فى العام الماضى عن إنشاء معهد لعلوم التغليف في سويسرا لتقييم وتطوير مواد تعبئة مستدامة والتعاون مع الشركاء الصناعيين لتطوير مواد وحلول تغليف جديدة، كما تسعى نستله الى الوصول إلى أهدافها لتحقيق الإستدامة البيئية والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال زيادة الوعي العام حول الحد من النفايات البلاستيكية والتشجيع على إعادة التدوير.

نستله (1)
 

 

نستله (2)
 

 

نستله (3)
 

نستله

اليوم العالمي للمحيطات

نهر النيل

المخلفات

الاكياس البلاستيكة

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