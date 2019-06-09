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مصادر: مشكلات اليوم الأول بامتحانات الثانوية لن تتكرر ودخول الطلاب مبكرا

الأحد، 09 يونيو 2019 09:46 ص
مصادر: مشكلات اليوم الأول بامتحانات الثانوية لن تتكرر ودخول الطلاب مبكرا امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إن المشكلات التى ظهرت فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة أمس السبت وشكى منها الطلاب وأولياء أمورهم لن تتكرر مرة أخرى فى باقى أيام الامتحانات وخاصة ما يتعلق منها بمسألة دخول الطلاب مبكرا فى الصباح.

وأوضحت المصادر، أنه يتم التواصل مع رؤساء لجان السير للاطمئنان على سير اللجان أمس السبت والعقبات والمشكلات التى واجهت رؤساء اللجان ، إضافة إلى التنبيه على ضرورة السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان مبكرا لأن تفتيشهم يستغرق وقتا طويلا والطالب يشعر بالتوتر والقلق إذا تأخر عن التاسعة صباحا ولم يكن فى لجنته الفرعية داخل الفصل.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنبيه بضرورة توفير الهدوء للطلاب بشكل كبير والتعامل مع الطلاب مثل أبنائهم.

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، أمس السبت حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 
 
 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تصحيح العينة العشوائية

نموذج الاجابة لامتحان العربى للثانوية العامة 2019

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