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مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين فى ولاية "ريفرز" بنيجيريا

الأحد، 09 يونيو 2019 11:22 م
مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين فى ولاية "ريفرز" بنيجيريا الشرطة النيجيرية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية نامدي أوموني، اليوم الأحد، اختطاف عاملين لبنانيين اثنين على أيدي مسلحين في منطقة "أندوني" الواقعة في ولاية "ريفرز" الغنية بالنفط.

 

وقال أوموني - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن العاملين كانا يعملان في بناء الطرق وتم اختطافهما يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه تم استجواب عدد من الأشخاص بهدف الوصول إلى المنفذين الرئيسيين لعملية الاختطاف.

 

يذكر أنه في أبريل الماضي قام مسلحون باختطاف عاملين أجنبيين اثنين في أحد مواقع النفط بـ"أندوني"، مما دفع الشرطة إلى تكثيف الأمن بالمنطقة.

 


نيجيريا

لبنان

الشرطة النيجيرية

نفط

اختطاف

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