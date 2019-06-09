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مرشحة رئاسية بكازاخستان تؤكد استعداها للتعاون مع الرئيس الجديد حال عدم فوزها

الأحد، 09 يونيو 2019 07:32 م
مرشحة رئاسية بكازاخستان تؤكد استعداها للتعاون مع الرئيس الجديد حال عدم فوزها رئيس كازاخستان يدلى بصوته فى الانتخابات
أ ش أ

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أكدت "دانيا إيسباييف" مرشحة حزب "أكهول كازاخستان" الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان أنها مستعدة للتعاون مع الرئيس الجديد في حالة عدم فوزها في الانتخابات الرئاسية وأنها كنائبة في البرلمان ستعمل على تنفيذ برنامجها الانتخابي، موضحة أنها تتوقع فوزها في ضوء عدم وجود شبهات بالفساد حولها.

 

وقالت إيسباييف - في لقاء مع وفد من الصحفيين الأجانب اليوم الأحد - إنها تعتبر هذه الانتخابات تطورا هاما في البلاد في ضوء وجود 7 مرشحين يتنافسون على منصب الرئيس، مؤكدة أنها سوف تستفيد من البرامج الانتخابية للمرشحين الآخرين وإدماجها في البرنامج الانتخابي في حالة فوزها في الانتخابات.

 

وأضافت أنها ستستمر في حالة فوزها في الانتخابات الرئاسية في تبني نفس النهج السياسي للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف والرئيس المؤقت قاسم جومارت توقاييف بعلاقات متوازنة بين بلادها وكل من الصين وروسيا .. مشيرة إلى أن النساء في كازاخستان يمثلن 52 % وأنها تري أن بلادها مستعدة أن يتولي حكمها سيدة وأن كثيرا من الناخبين أكدوا تأييدهم لتوليها منصب الرئيس.

 

وأفادت بأن برنامجها الانتخابي يسعى إلى تطوير المجتمع من خلال إقامة المشروعات ودعم اقتصاد السوق، فضلا عن العمل على الحد من القروض التي تكلف الدولة كثيرا وتوفير التمويل لإقامة المشروعات والحد من الإجراءات الحكومية الصارمة بحق المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء ضريبية صغيرة.

 

وأوضحت أنها ستعمل في حال فوزها في الانتخابات على مكافحة الفساد واستعادة الأموال من الخارج وأنها ستسعى إلى دعم الأحزاب وتحويل بلادها من النظام الرئاسي إلى نظام حكم برلماني وإجراء الانتخابات على كافة المستويات من خلال الاقتراع المباشر للمواطنين.. مشيرة إلى أنها تولي اهتماما كبيرا بتوفير السكن للمواطنين والتأمين الصحي ،لافتة إلى أنها لم تجد أي معوقات خلال حملتها الانتخابية التي زارت فيها 12 محافظة من إجمالي 17 محافظة.

 


كازاخستان

الانتخابات فى كازاخستان

فساد

رئيس كازاخستان

انتخابات

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