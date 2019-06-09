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محافظ كفرالشخ: إزالة الاشغالات أمام بوابة مستشفى الجامعة ورفع كافة الأكشاك

الأحد، 09 يونيو 2019 08:04 م
محافظ كفرالشخ: إزالة الاشغالات أمام بوابة مستشفى الجامعة ورفع كافة الأكشاك الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،تم إزالة الاشغالات أمام بوابة مستشفى جامعة كفر الشيخ بعد ملاحظتها ،مشدداً على ضرورة استمرار تلك الحملات على مدار اليوم، وعودة الانضباط لشوارع مدينة كفر الشيخ، وإزالة جميع المخالفات والباعة الجائلين الذين يحتلون الشوارع والأرصفة.

 

وأضاف المحافظ ، أنه أمر بشن حملات يومية لرفع  جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، وانتظام عمل حملات إزالة الإشغالات بصفة يومية بكفرالشيخ، بالتعاون ومشاركة من رجال أمن شرطة المرافق بكفرالشيخ، مقدماً شكره للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وقيادات وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والمشاركين بالحملة لجهودهم الوطنية المخلصة فى النهوض بالتنمية وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين.

 


كفر الشيخ

اشغالات

ازالة تعديات

جامعة كفر الشيخ

حملات امنية

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