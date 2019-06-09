محافظ الجيزة: حملات نظافة بالعجوزة وصيانة سريعة للمسطحات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

شهدت شوارع أحياء العجوزة والدقى حملات نظافة موسعة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء واستعادتها إلى الحالة التى كانت عليها قبل إجازة العيد نظراً لحاجه العديد من المسطحات الخضراء التى توافد عليها المواطنين إلى أعمال صيانه سريعة.

كما وجه المحافظ بعمل ترميمات للأرصفة والبلدورات التى تم تهالكها وتجميلها ودهانها.

من جانبة أكد اللواء هانى العنانى، رئيس حى العجوزة أنه تم رفع كفاءة النظافة بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية حيث تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والمزروعات بها.

وأشار رئيس الحى أن الحملات تمت بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وشملت شوارع شهاب وأحمد عرابى وشرق الترسانة ووادى النيل ومحمود بدر الدين وصلاح جاهين والنيل الأبيض.

من جانبه أكد اللواء خالد المجايرى، رئيس حى الدقى أنه تم تنفيذ حملات كنس وتجريد بشوارع التحرير ومحى الدين ومصدق وإيران وهارون ورفع مخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياة بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتم رد الشئ إلى أصلة.