متهم بسرقة سيارة من ميكانيكى أثناء إصلاحها بالخليفة يرشد عن مكان إخفائها

كتب سليم على

اعترف سائق أمام نيابة الخليفة والمقطم، متهم بسرقة سيارة من ميكانيكى، أثناء إصلاحها بدائرة القسم، بقيامه بالواقعة، وارشد عن مكان اخفاء السيارة فى جراج كائن بأحد العقارات فى الهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه قام بتسليم السيارة ملكه لميكانيكى لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه.

باستدعاء الأخير وسؤاله اتهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بسرقة السيارة المُشار إليها، عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة، والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والاستيلاء عليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.