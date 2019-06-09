كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

تشهد سماء مصر والوطن العربى وصول كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى غدا الإثنين 10 يونيو إلى حالة التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفى قمة لمعانه مقارنة بأى وقت آخر خلال هذه السنة وبعد يومين فى 12 يونيو سيكون فى أقرب نقطة من الأرض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن ظاهرة تقابل المشترى تحدث سنويا وتمثل منتصف أفضل وقت لرؤية وتصوير المشترى و أقماره خلال العام ، فعند إستخدام المنظار الثنائي العينية مثبت على حامل يمكن رؤية قرص الكوكب و أقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.

وتحدث ظاهرة التقابل عندما يقابل المشترى الشمس فى قبة السماء، وهى ظاهرة تحدث مره كل 13 شهراً وهى الفترة التى تستغرقها الكرة الأرضية لتقوم بدورة كاملة حول الشمس بالنسبة لكوكب المشترى، وتكون النتيجة أن تقابل المشترى يحدث متأخراً بحوالى الشهر كل سنه ، ففى العام الماضى 2018 حدث تقابل المشترى فى 9 مايو وفى العام المقبل 2020 سيحدث فى 14 يوليو .

فى الوقت الحالي يمكن رؤية المشترى فى أى وقت من الليل حيث يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبى الشرقى بداية الليل وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبى وفى الفجر يقع منخفضا باتجاه الأفق الغربى وهذه الحركة الظاهرية للكوكب فى السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

وفي هذا التقابل سيقع المشترى بالقرب من النجم الأحمر "قلب العقرب" أحد نجوم المرتبة الأولى إلا أن المشتري سيفوقه لمعانا بحوالي 30 مرة.

وسيقع الكوكب على مسافة 4.284 وحدة فلكية (640,877,278 مليون كيلومتر)، من كوكبنا وسيبلغ قطر قرصه 46 ثانية قوسية ، ويبلغ لمعانه الظاهرى -2.6.

وخلال الأسابيع بعد التقابل سيصل كوكب المشتري إلى أعلى نقطة في السماء مبكرا بأربع دقائق كل ليلة ، وسيبقى الكوكب مرئيا في سماء المساء لبضعة أشهر قادمة.