سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 02:38 م
كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل تقابل كوكب المشترى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد سماء مصر والوطن العربى وصول كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى غدا الإثنين 10 يونيو إلى حالة التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفى قمة لمعانه مقارنة بأى وقت آخر خلال هذه السنة وبعد يومين فى 12 يونيو سيكون فى أقرب نقطة من الأرض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن ظاهرة تقابل المشترى تحدث سنويا وتمثل منتصف أفضل وقت لرؤية وتصوير المشترى و أقماره خلال العام ، فعند إستخدام المنظار الثنائي العينية مثبت على حامل يمكن رؤية قرص الكوكب و أقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.

وتحدث ظاهرة التقابل عندما يقابل المشترى الشمس فى قبة السماء، وهى ظاهرة تحدث مره كل 13 شهراً وهى الفترة التى تستغرقها الكرة الأرضية لتقوم بدورة كاملة حول الشمس بالنسبة لكوكب المشترى، وتكون النتيجة أن تقابل المشترى يحدث متأخراً بحوالى الشهر كل سنه ، ففى العام الماضى 2018 حدث تقابل المشترى فى 9 مايو وفى العام المقبل 2020 سيحدث فى 14 يوليو .

فى الوقت الحالي يمكن رؤية المشترى فى أى وقت من الليل حيث يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبى الشرقى بداية الليل وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبى وفى الفجر يقع منخفضا باتجاه الأفق الغربى وهذه الحركة الظاهرية للكوكب فى السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

وفي هذا التقابل سيقع المشترى بالقرب من النجم الأحمر "قلب العقرب" أحد نجوم المرتبة الأولى إلا أن المشتري سيفوقه لمعانا بحوالي 30 مرة.

وسيقع الكوكب على مسافة 4.284 وحدة فلكية (640,877,278 مليون كيلومتر)، من كوكبنا وسيبلغ قطر قرصه 46 ثانية قوسية ، ويبلغ لمعانه الظاهرى -2.6.

وخلال الأسابيع بعد التقابل سيصل كوكب المشتري إلى أعلى نقطة في السماء مبكرا بأربع دقائق كل ليلة ، وسيبقى الكوكب مرئيا في سماء المساء لبضعة أشهر قادمة.

 


كوكب المشترى

المشترى

تقابل المشترى

الكره الارضيه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوكب المشترى يزين سماء ليالى رمضان ويظهر كنقطة بيضاء لامعة للعين المجردة

الجمعة، 10 مايو 2019 12:03 ص

شاهد.. مركبة جونو الفضائية تلتقط صورة مذهلة لكوكب المشترى العاصف

الخميس، 09 مايو 2019 08:00 ص

القمر قرب كوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حتى الفجر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:00 ص

ناسا تكشف عن صورة لسحابة على شكل "دولفين" بكوكب المشترى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:00 ص

تفتكر ممكن يسموها إيه؟ علماء يطلقون مسابقة لتسمية أقمار كوكب المشترى

الإثنين، 25 مارس 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة