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عضو بـ"البيطريين": الالتزام بقرارات حظر ذبح البتلو يساهم فى خفض أسعار اللحوم

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 ص
عضو بـ"البيطريين": الالتزام بقرارات حظر ذبح البتلو يساهم فى خفض أسعار اللحوم عجول البتلو - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنتى الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية، إن القرار الوزارى الخاص بعدم ذبح البتلو، ما لم يصل وزنه إلى 400 كيلو، مشيرا إلى أنه عند ذبح "فحل" أقل من 80 كيلو بما فيهم الإناث، يمثل إهدارا للثروة الحيوانية، نظرا لأن تسمينهم يوفر كميات كبيرة من اللحوم.
 
وأوضح على، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه حوالى 5 آلاف رأس يوميا بتلو، يتم ذبحها على مستوى الجمهورية، رغم أن تنميتها يساهم فى خفض أسعار اللحوم إلى أسعار تتراومح مابين 40 إلى  50 جنيها، مشيرا إلى أن لحوم البتلو يتم بيعها بثمن غالى جدا، لافتا إلى أن ذلك يحدث بالتزامن مع استمرار عمل مشروع البتلو، لمنح قروض للمزارعين. 
 
وأشار عضو نقابة الأطباء البيطريين، إلى ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش، على المجازر، خاصة بعد اكتشافه وتصويره لمجمعة من لحوم البتلو، والتى يتم بيعها بشكل علنى بالمحلات، ومختومة بأختام المجازر، مناشدا المختصين بإجراء حملات لاتخاذ اجراءات ضد المجازر المخالفة، حفاظا على الثروة الحيوانية.
 
 

نقابة البيطريين

ذبح البتلو

مشروع البتلو

نقابة الاطباء البيطريين

المجازر

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