عاطل يكشف مصدر حصوله على المخدرات.. ويعترف: تاجرت فى الترامادول وسقطت بامبابة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متورط بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه بامبابة، أنه يروج المواد المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه، مضيفا أنه اعتاد الاتجار بمخدر "الترامادول"، لإقبال المتعاطين على شرائه.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل، يحصل منه على المواد المخدرة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وتم ضبط المتهم بعد ورورد معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من أقراص الترامادول المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.